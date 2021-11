De filosofie van nieuwe Belgian Cats-coach: "Sterke defensie en veel snelheid"

Met de Belgian Cats erft Valéry Demory een team dat de voorbije jaren is opgeschoven naar de wereldtop. De Fransman is niet van plan om het goede werk van zijn voorganger overboord te kieperen. "Philip Mestdagh heeft uitstekende resultaten gehaald. Misschien was zijn methode iets anders dan de mijne. Ik hoop dat ik met mijn manier van werken iets kan toevoegen, zodat we nog beter kunnen worden", zegt Demory, die geen geheim maakt van zijn filosofie. "Een sterke verdediging en veel snelheid zijn de belangrijkste ingrediënten. We hebben nu jammer genoeg nog niet veel tijd om samen te trainen, maar ik probeer de speelsters wel duidelijk te maken wat ik precies van hen verwacht. Hun talent zal het verschil maken."

Amper 4 dagen heeft Demory om zijn Cats klaar te stomen voor hun eerste opdracht, donderdag in de EK-voorronde tegen Bosnië en Herzegovina. "Ik ben de speelsters nu nog aan het ontdekken. Ze zijn heel gretig en geconcentreerd. We proberen klaar te zijn voor donderdag." "Winst tegen Bosnië zou een heel grote stap richting kwalificatie zijn. Het wordt donderdag meteen een heel belangrijke match. Maar ik heb ook nog tijd nodig om de ploeg naar mijn hand te zetten en mijn filosofie in het team te slijpen. Ook tijdens de match zal ik nog dingen moeten ontdekken." Waar wil Demory uiteindelijk naartoe met de Cats? "De ambitie is om altijd een medaille te pakken op een kampioenschap. Maar ik ga nog geen dromen verkopen die ik nog niet gezien heb op het veld. Vandaag is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen."

Allemand: "Hij gaat door het vuur voor zijn speelsters"

Terwijl iedereen nog wat aan elkaar moet wennen, staat Julie Allemand met een vertrouwd gevoel op het trainingsveld. De spelverdeelster van de Cats werkte al samen met Demory toen hij coach was bij Lyon en is vol lof over de nieuwe bondscoach.



"Hij is een coach die zijn speelsters echt kan motiveren. Daar hou ik van. In moeilijke momenten staat hij achter zijn team. Het is echt een coach die door het vuur gaat voor zijn speelsters", vertelt Allemand, die goed weet dat Demory op een sterke verdediging zal hameren.



"Die defensieve principes heeft hij zeker benadrukt tijdens de eerste trainingen. Hij wil echt dat we snappen wat hij van ons verwacht. Vanuit een sterke verdediging wil hij snel kunnen spelen in aanval. Dat is waar hij naartoe wil."



"Voorts is hij ook een coach die zich aanpast aan het team. Hij weet dat we hier een eerder jonge ploeg hebben. Hij houdt ook van variatie en zal niet aarzelen om tijdens de match bij te sturen als hij merkt dat iets niet werkt, zeker in verdediging. Hij kan zich ook goed aanpassen aan de speelsters die hij heeft", aldus Allemand.