Bondscoach Sven Vanthourenhout over BK veldrijden: "Niet echt iets voor zandspecalisten"

"Ik vind het parcours waarop het Belgisch kampioenschap veldrijden zal gereden worden, liggen in een heel aparte locatie, het Militair Domein van Lombardsijde. Eigenlijk mag niemand daar binnen. Buiten dan op 8 en 9 januari 2022 omdat er dan een Belgisch kampioenschap plaats heeft", zegt de Belgische selectieheer.

"Op het parcours liggen enkel maar natuurlijke hindernissen. En die worden dan ook perfect aangewend. Dat is in sommige wedstrijden toch helemaal anders. De meeste omlopen worden opgebouwd van A tot Z. Dat is voor dit BK niet het geval."

"De passage op het strand naast de zee maakt het ook zeer mooi. Het zal fysiek een lastige omloop worden en het is niet echt iets voor zandspecialisten. Anderen vinden er immers eveneens hun gading. Er zit wat van alles in, zelfs een kasseizone. Wat betreft televisiebeelden zal het zeer mooi worden."

"Tegen dan zal ook Wout van Aert wel zijn opwachting gemaakt hebben in het veldritwereldje. Maar hij zal toch moeten opboksen tegen de mannen die nu de laatste weken toch het goede weer maken.

Naast het BK cyclocross is er ook het Belgisch kampioenschap op de weg in Middelkerke. "Ook dat parcours mag er voor mij best wezen. Ik ben blij dat het geen echt 'moeilijk' parcours is. Ik bedoel daarmee dat het niet met draaien en keren en dergelijke meer is."

"De wegen zijn breed en we blijven in de omgeving van Middelkerke. Ofwel wordt het een waaierkoers ofwel komt het tot een massasprint maar ik verwacht ook hier een mooie titelstrijd", besloot Vanthourenhout.