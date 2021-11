Liam Everts loopt breukje op in schouderblad bij val in Lombardije: "Einde seizoen"

Everts junior maakte zaterdag een domme val bij de tijdtraining. De ernst van de blessure was niet meteen duidelijk, maar de echo was ontnuchterend: "Helaas heb ik een kleine breuk in mijn schouderblad achteraan."

"Het is heel jammer dat het zo moet eindigen, maar het is goed dat we er nu bij uitkomen", oordeelde de youngster. Geen laatste EMX250-race dus morgen in Mantova.



Volgend jaar komt Everts uit in het WK MX2, daarvoor ging hij normaal de komende tijd testen. Dat valt nu ook in het water: "Dat zal even moeten wachten, maar dat is niet het grootste probleem. Ik zal nu gewoon een week vroeger herbeginnen."