Volledig Nederlands podium: Van Anrooij zegeviert bij de vrouwen beloften

Pieterse legt Van Anrooij het vuur aan de schenen

Na Ryan Kamp en Lucinda Brand nu dus Shirin van Anrooij. De 3e Europese titel voor onze noorderburen kwam er niet zonder slag of stoot. Al in de 1e ronde viel onze landgenote Julie De Wilde tegen de vlakte. Ook Puck Pieterse, die op een 2e beloftetitel mikte, maakte kennis met de Nederlandse modder.

Ze moest noodgedwongen een nieuwe tweewieler oppikken en zo moest ze in de achtervolging. Ondertussen schudde Shirin van Anrooij een versnelling uit de kuiten. Ze reed zo alleen op kop.

Maar Pieterse wilde niet breken. Ze weerde zich als een duivel in een wijwatervat en knokte zich terug in de wedstrijd. 2 ronden voor het einde was de kloof tussen Van Anrooij en Pieterse slechts 9 seconden. Speelbaar dus.

Van Anrooij voelde haar landgenote naderen, maar bleef een hoog tempo ontwikkelen. Ze snelde zo naar de Europese titel bij de beloften. Nederland boven, want ook Fem van Empel veroverde een plekje op het podium. De wereldkampioene rekende in de strijd om de 3e plek af met de Française Line Burquier.

Julie De Wilde was met een 16e plek de eerste Belgische renster.