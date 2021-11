Red Wolves knokken zich naar gelijkspel tegen Kosovo in WK-kwalificaties

De Belgen moesten het op bezoek in Kosovo redden zonder eerste doelman Jef Lettens. Hij had het te druk bij zijn club. Zonder hun sluitstuk kwamen de Belgen wel snel op voorsprong. Vancosen scoorde al na 42 seconden.

De eerste helft was in evenwicht, maar na een kwartier spelen schakelde de thuisploeg even een versnelling hoger en liep Kosovo uit tot 10-7. De Belgen probeerden het voor de rust nog recht te trekken, maar scoorden moeilijk. Ze trokken de kleedkamer in met een 14-12-achterstand.

Snel na de pauze hingen de Wolves de bordjes toch weer in evenwicht. Ze gaven elkaar amper iets toe en met nog meer dan 2 minuten op de klok maakte Cadel er 28-28 van. De Belgen gaven in de slotfase nog een vrije worp weg, maar Kosovo kon die niet verzilveren.

Met 1 punt zijn de Belgen gedeeld 3e in de groep. Begin januari komt Turkije op bezoek in Hasselt.