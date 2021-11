Moedige Red Wolves gaan strijdend ten onder tegen slimme Grieken

Vernieuwde ploeg start sterk

De Red Wolves, met heel wat nieuwe en jonge namen, begonnen kwiek aan de wedstrijd. Scoren lukte niet in de openingsminuten, tot Yannick Glorieux een strafworp staalhard in het doel verwerkte. De Red Wolves tankte vertrouwen en bouwde de voorsprong uit naar 3-1.



Griekenland was niet onder de indruk en vertrouwde op de snelle omschakeling. Een sterke troef van de bezoekers die zijn effect niet miste. Halfweg de eerste helft was er geen sprake meer van een kloof: 6-6.





De thuisploeg had niet altijd het geluk aan zijn zijde. Meermaals troffen de Wolves het doelkader. Aan de overkant stuitte Griekenland dan weer op doelman Lettens. Met 7 reddingen hield hij de stand lang in evenwicht, maar een eindsprint van de bezoekers resulteerde in een voorsprong bij de rust: 12-14.