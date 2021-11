Boksfenomeen Canelo Alvarez verovert alle 4 gordels als supermiddengewicht

Alvarez nam het in de Grand Garden Arena in Las Vegas op tegen de Amerikaan Caleb Plant. De inzet van het gevecht was groot, want de winnaar zou als eerste supermiddengewicht ooit alle 4 boksgordels in handen krijgen.

Alvarez was favoriet en maakte die favorietenrol ook waar in Vegas. Plant, maar liefst 14 centimeter groter dan de 1,71m van Alvarez, zag af en werd in de elfde ronde na een technische knockout verlost uit zijn lijden door de scheidsrechter.

Dankzij zijn 57e overwinning (zijn 39e voor het einde van de kamp) in 60 kampen voegt Alvarez de IBF-gordel toe aan zijn palmares. Als regerende wereldkampioen bij de WBA-, WBO- en WBC-titel heeft hij nu alle 4 boksgordels in handen en is hij de onbetwiste wereldkampioen, uiterst zeldzaam in de bokssport.

Sinds 1988 en het ontstaan van de vier gordels is Alvarez nog maar de zesde bokser om alle titels te verenigen. De Oekraïner Oleksandr Usyk (lichtzwaargewichten) en de Amerikanen Bernard Hopkins (middengewichten), Jermain Taylor (middengewichten), Terence Crawford (superlichtgewichten) en Josh Taylor (superlichtgewichten) gingen hem vooraf.