NBA opent onderzoek naar "racistische en seksistische" Phoenix Suns-voorzitter

Robert Sarver zou zich volgens ESPN geregeld racistisch uitlaten tegenover spelers en staf. Ook seksisme is de man niet vreemd. Hij zou een foto van zijn vrouw in bikini hebben verspreid onder clubmedewerkers, om vervolgens alle details van hun seksuele intimiteit te delen.

Nog op de werklvoer, toont Sarver zich als een werkgever die regeert met ijzeren hand. Hij zou aan een vrouw hebben gevraagd of hij haar "bezat" omdat ze een werknemer van Sun was.

"Leugens, verwijten en een vals verhaal", reageerde de voorzitter van de Suns enkele weken geleden al. De beschuldigingen - die dateren van 2004 tot vandaag - zijn erg talrijk: meer dan 70 voormalige en huidige werknemers van de Suns deden (meestal anoniem) hun verhaal.



"De beschuldigingen in het ESPN-artikel zijn buitengewoon ernstig en we hebben advocatenkantoor Wachtell Lipton opgeroepen om een ​​volledig onderzoek in te stellen", zei de rechtbank kort nadat het artikel op de website verscheen.

"Zodra het onderzoek is afgerond, zal de federatie in staat zijn om actie te ondernemen", concludeerde de NBA.