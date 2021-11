Mina Libeer (-57kg) is op dreef: ook in Bakoe pakt judoka brons

Vorige maand pakte Libeer haar allereerste medaille in een grandslamtoernooi in Parijs. Drie weken later heeft ze dat kunstje netjes herhaald in Bakoe.

Het toernooi in de categorie tot 57 kilogram begon nochtans niet al te best voor de Gentse judoka, nummer 32 van de wereld en vrij in de eerste ronde.

In de kwartfinales verloor ze meteen van haar leeftijdsgenote Ichinkhorloo Munkhtsedev (IJF 68), die voor eigen volk kampte.

In de herkansingen ging het een pak beter voor Libeer. Eerst versloeg ze de Duitse Caroline Fritze (IJF 33) met een waza-ari in de verlenging, daarna was ze duidelijk te sterk voor de Amerikaanse Mariah Holguin (IJF 54) met een ippon na amper één minuut, goed voor brons.