Toby Alderweireld valt geblesseerd uit in Qatarese topper tegen team van Xavi

Toby Alderweireld prijkt met Al-Duhail op de 2e plaats in de Qatarese competitie. Vanavond stond de topper tegen leider Al-Sadd op het programma.

Na 6 minuten zat de wedstrijd van Alderweireld er al op. Het is nog onduidelijk met welke blessure de Rode Duivel zo snel naar de kant moest. Het duel eindigde op 3-3.

Al-Sadd is de ploeg van trainer Xavi, die aan de Spaanse media vertelde dat het een kwestie van uren of dagen is vooraleer de beslissing valt over zijn terugkeer naar Barcelona.



Het uitvallen van Alderweireld betekent mogelijk slecht nieuws voor bondscoach Roberto Martinez. De Spanjaard maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (13 november) en Wales (16 november).