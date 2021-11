Clement heeft dubbel gevoel na "zure" nederlaag: "4-1 toch een overdreven score"

Philippe Clement is noch gelukkig, noch misnoegd over de wedstrijd in Manchester. De T1 van Club deelde op de persconferentie zijn tevredenheid over de ploegprestatie, maar voelde dat er meer in zat. "Wij hadden de kans op 1-2 en een minuut later incasseren we zelf een goal. Dat is zuur", vond Clement.