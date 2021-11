Club slaat geen modderfiguur, maar moet meerdere erkennen in City-aanvallers

Manchester City - Club Brugge in een notendop:

Naast Foden blonk ook João Cancelo uit bij City. De Portugees leverde maar liefst 3 assists af. Hij is de eerste speler die daarin slaagt in een Champions League-wedstrijd sinds Angel Di Maria in oktober 2019. Die deed toen in PSG-shirt hetzelfde tegen, jawel, Club Brugge.

Club recht de rug na lastig openingskwartier

De gelijkmaker zorgde voor een keerpunt in de eerste helft. Terwijl de dominantie van City afbrokkelde, groeide het vertrouwen bij Club. Rond het halfuur moest Ederson zelfs 2 keer aan de bak, eerst op een kopbal van Hendry en dan op een schot van De Ketelaere.

De City-trein leek vertrokken, maar ontspoorde al even snel weer. Na een uitstekende Brugse aanval kon Ederson een schot van Vanaken pareren, De Ketelaere bracht de bal opnieuw voor doel en Stones werkte die voorzet ongelukkig voorbij zijn eigen doelman: 1-1.

Meteen daarna begaf Club toch onder de druk. Mignolet bracht eerst nog redding op een poging van Foden, maar die kreeg meteen een herkansing en tikte een lage voorzet van Cancelo in doel: 1-0 na een kwartier.

De thuisploeg was heer en meester en voerde rond het kwartier de druk nog wat meer op. Cancelo opende de score in Brugge en bijna deed hij dat kunstje over in het Etihad Stadium. Club ontsnapte toen zijn schot op de paal strandde.

Een nieuw pak rammel na de 1-5-pandoering in eigen huis, dat wou Club Brugge absoluut vermijden. De start bood evenwel weinig hoop, want City - met De Bruyne op de bank - duwde Club meteen achteruit.

Defensieve fouten doen Club de das om

Dat was vast niet naar de zin van Pep Guardiola en City kwam dan ook bijzonder gretig weer uit de kleedkamer. Een kopie van het wedstrijdbegin dus. Oog in oog met Mignolet kwam Mahrez meteen dicht bij de 2-1, maar Mignolet won het pleit.

Terwijl de aanvalsgolven van City bleven komen, kon Club toch even tegenprikken. Na een prima balaanname op een al even mooie pass van Mata was De Ketelaere plots dicht bij de 1-2, maar hij mikte naast. Meteen daarna sloeg City genadeloos toe. Mahrez werd uit het oog verloren op een voorzet van Cancelo en kopte City zo makkelijk weer op voorsprong.

Twintig minuten voor het einde legde City de wedstrijd in een beslissende plooi. Na een doorsteekpass van Foden bracht Gündogan de bal laag voor doel en daar kon Sterling 4 minuten na zijn invalbeurt één van zijn makkelijkste goals maken: 3-1.

In een overbodig slotkwartier mocht ook De Bruyne nog even meedoen. De Rode Duivel zag hoe Mignolet in de slotfase met 2 knappe reddingen zowel Palmer als Jesus van de 4-1 hield.

In de extra tijd viel die vierde goal toch nog. Jesus kreeg te veel ruimte en mikte de bal buiten het bereik van Mignolet. Na de 1-5-thuisnederlaag toch opnieuw een stevige pandoering voor Club, dat door het gelijkspel van Leipzig tegen PSG wel nog steeds op koers ligt voor overwintering in de Europa League.