Campenaerts blijft werelduurrecordhouder, Dowsett strandt op 534 meter

55,089 kilometer: dat was de afstand die Victor Campenaerts 2 jaar geleden in een historisch uur bij elkaar reed. Goed voor een forse verbetering van het werelduurrecord van Bradley Wiggins.



Alex Dowsett was in 2015 al eens een maand in het bezit van het werelduurrecord en wou zijn plekje op de troon heroveren. Volgens Campenaerts had de 33-jarige Brit 50 procent kans om het werelduurrecord te verbeteren, het zou dus een nagelbijtend uur worden voor onze landgenoot.



Op dezelfde piste in Aguascalientes (Mexico) ging Dowsett net als Campenaerts 2 jaar geleden niet al te voortvarend te sterk. De Britse hardrijder stond na een kwartier 2 seconden in het krijt op de werelduurrecordhouder. Na een halfuur was dat al 4 seconden.



Dowsett sloeg niet in paniek en bleef rondjes malen met dezelfde snelheid. Toen hij een kwartier voor het einde 11 tellen boven de marstabel van Campenaerts lag, brak de veer bij Dowsett.



Uiteindelijk zette de Brit een afstand van 54,555 kilometer op de tabellen. 534 meter minder dan Campenaerts, maar wel 29 meer dan zijn legendarische landgenoot Bradley Wiggins.