BEKIJK: Knappe homerun schenkt Braves eerste World Series-titel sinds 1995

Het is al de vierde keer dat de Braves mogen zegevieren in de hoogmis van het Amerikaanse baseball. Op weg naar de eindstrijd hadden de Braves onder meer Milwaukee Brewers en titelverdediger Los Angeles Dodgers al verslagen.

De Atlanta Braves hebben voor het eerst sinds 1995 de eindzege veroverd in de World Series, de finale van de Amerikaanse baseballcompetitie (MLB). De Braves versloegen de Houston Astros vannacht opnieuw met 7-0. Het sluit zo de best-of-sevenserie met 4-2 af.

"Ik ben erg gelukkig dat ik de tweede Cubaanse speler ben die de beste speler van de World Series wordt genoemd", zei Soler, die in de voetsporen treedt van Livan Hernandez, ook MVP in 1997 bij de Florida Marlins.

Ook Jorge Soler sloeg het stadion in Texas gisteren (letterlijk) met verstomming. Zijn knalprestatie en verschroeiende homerun leverden hem dan ook de MVP-beker van de finale op.

Werper Max Fried en MVP Jorge Soler speelden een hoofdrol in de titel van de Braves. Geen enkele van Frieds worpen werd in de zes innings geretourneerd.

"Alles wat verkeerd kon gaan, liep ook mis"

De leuze "goed begonnen is half gewonnen", is bij deze door de Atlanta Braves naadloos ontkracht. Het seizoen begon dramatisch voor de ploeg van Fried en Soler.

Ze lieten hun eerste vier wedstrijden vallen, stapelden blessures op en werden in het hart geraakt bij het overlijden van boegbeeld Hank Aaron. Zo bleven Fried en co in augustus onder de .500 steken.

"We hebben elke hobbel die je dit jaar zou kunnen raken, geraakt", zei Fried na afloop van de World Series. "Alles dat fout kon gaan, liep mis. Maar we hebben die beproevingen samen overwonnen."

"Wat zou Hank Aaron trots geweest zijn."