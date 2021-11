Zoek de schlagerzanger(s) in Anderlecht (of zoek je bril na knal van Holzhauser)

Speeldag 13 in de Jupiler Pro League, en dat (toevallig?) in het Halloweenweekend... Toch leverde het geen onheil op de Belgische velden op, maar wel enkele opvallende beelden. Een overzicht.

Zoek de schlagerzanger in Anderlecht, extra punten als u er 2 herkent

Hoog bezoek in Anderlecht: Willy Sommers kwam de knotsgekke wedstrijd tegen OHL bijwonen. Maar herkent u ook een tweede charmezanger in deze video? Hint: het is weer Couckenbak.

Dol slot in Anderlecht: Van Crombrugge redt punt op penalty

De wedstrijd van Anderlecht leverde alvast genoeg inspiratie op voor een nieuwe nummer 1-hit. Vooral in de slotfase zorgden anti-held Ashimeru en held Van Crombrugge voor een zinderende apotheose.

Onwaarschijnlijk! AA Gent treft 4 keer het kader

Voor OHL lag doelman Hendrik Van Crombrugge dwars, voor AA Gent waren het de paal en de deklat. Maar liefst vier keer werd Union gered door het doelhout. Bij AA Gent begrijpen ze nu waarom het ook wel de dwarsligger wordt genoemd.

Ito met perfecte panna bij Seck, maar knalt dan op de lat

Ook in Zulte Waregem hoorden ze het doelhout trillen. Ito speelde Seck mooi tussen de beentjes, maar zag zijn doelpunt uiteenspatten op de deklat.

Auwch! Holzhauser trapt bril van het hoofd bij supporter

Beerschot kon dit weekend zijn eerste overwinning van het seizoen boeken tegen Seraing. Al heeft misschien één supporter dat niet gezien, nadat Holzhauser vakkundig zijn bril van zijn hoofd had getrapt.

“Haha!” Gevelde Dost lacht nadat hij hoort dat STVV inworp krijgt

Club Brugge-aanvaller Bas Dost vroeg zich dan weer af of de scheidsrechter zijn lenzen wel in had. De Nederlander lacht smakelijk als hij hoort dat de inworp niet voor hem, maar voor STVV is.

Assistent-coach Vanderbiest krijgt rood van scheidsrechter Dierick

In Oostende had scheidsrechter Dierick dan weer zijn oren gesperd. Fred Vanderbiest, assistent bij KV Mechelen, kon zijn opmerking niet meer inslikken en werd met rood weggestuurd.

Donnum valt in en pakt onmiddellijk een gele kaart

De opvallendste rode kaart was dan wel voor Fred Vanderbiest, de snelste gele kaart was voor Aron Donnum. De Noorse middenvelder was nog maar net ingevallen toen hij al een geel kartonnetje onder de neus geduwd kreeg.

Twee mooie tifo's