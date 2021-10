Van den Bergh grijpt net naast de titel op World Series of Darts

Dimitri Van den Bergh bereikte de finale in Nederland door op de slotdag eerst af te rekenen met Kim Huybrechts, zij het niet zonder moeite. Huybrechts kwam van een grote achterstand terug, maar liet het bij 9-8 liggen op zijn "eigen" leg.

In de halve finales had Van den Bergh het ook niet onder de markt tegen de Pool Krzysztof Ratajski, die zelfs op een 8-7-voorsprong kwam. Met 4 legs op een rij trok "Dancing Dimi" het laken toch naar zich toe.

In de finale was niet viervoudig winnaar en thuisfavoriet Michael van Gerwen de tegenstander, maar wel Jonny Clayton. De Welshman had duidelijk een begenadigde dag, want het hoge niveau dat hij tegen Van Gerwen toonde, bracht hij gewoon mee naar de finale.

Tot 6-6 was er geen verschil tussen beide darters, maar hierna ontspoorde de trein helemaal voor Van den Bergh, terwijl Clayton sensationeel bleef werpen. 5 spelletjes op een rij later was de titel, en de bijbehorende vette cheque, voor hem.