Herentals eert volksheld Van Aert in gietende regen: "Wout fietst ook door weer en wind voor ons"

Van Aert sprak ook even de pers toe over zijn planning de komende maanden. "Ik heb deze week met de ploeg bekeken hoe mijn komende jaar er zal uitzien. De klassiekers worden uiteraard een eerste belangrijk doel. En begin december zal ik ook al wat crossen - de bedoeling is toch om enkele mooie wedstrijden te rijden. Hoe lang ik in het veld te zien zal zijn, ligt nog niet vast."