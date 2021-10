Nu Ronald Koeman weggestuurd is als coach van Barcelona, is de weg vrij voor Xavi Hernandez om terug te keren naar Camp Nou, waar hij als speler talloze successen beleefde. Xavi is niet de eerste die bij eenzelfde club speelde én coachte. Wij zetten hieronder 20 namen van trainers én clubs. Weet jij of ze er zowel speelden als coachten, een van de twee of geen van beiden. Succes!