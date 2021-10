Nog 100 dagen: curling in de zwemarena en andere weetjes over de Winterspelen in Peking

De Zomerspelen in Tokio liggen nog vers in het geheugen of daar komen de Olympische Winterspelen al aan. Over exact 100 dagen, op vrijdag 4 februari, gaan ze van start in de Chinese hoofdstad Peking. Wij warmen u op met 7 weetjes.

Primeur: Zomer- én Winterspelen in dezelfde stad

Peking heeft al een keer de Olympische Spelen georganiseerd, zegt u? Klopt. In 2008 vormde de Chinese hoofdstad het decor voor de Zomerspelen. Voor het eerst in de geschiedenis zal een stad ook de Winterspelen organiseren. Een olympische primeur waar ze in China best trots op zijn. Azië organiseert overigens al voor de 3e keer op een rij de Spelen: na Pyeongchang 2018 en Tokio 2020 is Peking 2022 aan de beurt.

Kim Gevaert en het Belgische esfatetteteam sprinten in Peking naar goud tijdens de Zomerspelen van 2008.

Stadions uit 2008 opnieuw gebruikt

Het gros van de stadions uit 2008 is nog intact. U zal ze zelfs opnieuw te zien krijgen tijdens de Olympische Winterspelen. De Waterkubus of het zwemstadion is omgetoverd tot de IJskubus voor de curlingwedstrijden. De gym- en handbalhal vormt het decor voor het olympisch ijshockeytoernooi. En het imposante Vogelneststadion zal opnieuw dienst doen voor de openings- en de slotceremonie van de Olympische Spelen.

BEKIJK: Peking tovert accommodaties van Zomerspelen om voor de Winterspelen

3 olympische clusters in en rond Peking

De wedstrijden van de Olympische Winterspelen vinden plaats in 3 gebieden of 3 clusters: Peking: Olympisch Park en Shijingshan-district

- openings- en slotceremonie

- curling

- ijshockey

- shorttrack

- snelschaatsen

- kunstschaatsen

- snowboarden: big air

- freestyleskiën: big air



Yanqing (ten westen van Peking)

- alpineskiën

- bobsleeën

- skeleton

- rodelen



Zhangjiakou (ten noordwesten van Peking)

- biatlon

- langlaufen

- snowboarden

- freestyleskiën

- schansspringen

- Noordse combinatie

Coronaregels: enkel Chinese toeschouwers

Net als in Tokio hangt ook in Peking het coronavirus als een schaduw over de Spelen. Daarom mogen atleten, medewerkers en verslaggevers zich enkel verplaatsen binnen de olympische bubbel. Iedereen moet een dagelijkse coronatest ondergaan. Wie niet gevaccineerd is, moet zich eerst 3 weken afzonderen. De atleten hoeven deze keer niet voor lege tribunes te presteren. Peking opent de poorten voor toeschouwers, maar enkel uit China. Buitenlandse supporters moeten de Winterspelen op een scherm volgen.

In het publiek zult u vooral Chinese vlaggen zien.

"De pandemie bedwingen vormt onze grootste uitdaging. Met onze strikte regels denken wij de risico's en invloed van COVID-19 te kunnen beperken", zegt vicevoorzitter Zhang Jiangdong van het organisatiecomité. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in China relatief klein is - Peking registreerde vandaag slechts 3 positieve gevallen - heeft de regering drastische maatregelen doorgevoerd om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zo is miljoenen mensen opgedragen thuis te blijven, wordt in het hele land massaal getest en is er amper lucht- of treinverkeer.



"Als we er niet in slagen de Winterspelen veilig te laten verlopen, dan heeft de organisatie gefaald", stelt Zhang.

Met onze strikte regels denken wij de risico's en invloed van COVID-19 te kunnen beperken. Zhang Jiangdong (vicevoorzitter organisatiecomité)

Grootste Belgische delegatie?

Team Belgium wil met zo'n 28 atleten naar de Winterspelen in Peking. Dat zou de grootste Belgische delegatie ooit zijn. In 1936 in Garmisch-Partenkirchen telde ons land 27 deelnemers, in 2018 stonden 22 Belgen op het olympisch ijs of in de sneeuw. De meeste deelnemers zullen pas enkele weken voor de start van de Olympische Winterspelen weten of ze erbij zijn. Het eerste selectiemoment vindt plaats rond Kerstmis, het tweede pas in de tweede helft van januari. Na haar 5e plaats op het WK is Loena Hendrickx de enige met een ticket op zak. Maken (veel) kans:



Bart Swings: snelschaatsen (zilver in 2018 op de massastart)

Florent Claude: biatlon

Sebbe De Buck: snowboarden

Hanne Desmet: shorttrack

Stijn Desmet: shorttrack

Thierry Langer: biatlon

Sam Maes: alpineskiën

Armand Marchant: alpineskiën

Kim Meylemans: skeleton

Evy Poppe: snowboarden

Loranne Smans: snowboarden

Seppe Smits: snowboarden

An Vannieuwenhuyse: bobsleeën



Kelly Van Petegem: bobsleeën

Matthias Vosté: snelschaatsen Ook de estafetteteams in het biatlon en het shorttrack strijden nog om deelname.

Kunstschaatster Loena Hendrickx zal pirouettes draaien in Peking.

7 nieuwe wedstrijden

Peking organiseert in totaal 109 wedstrijden in 15 disciplines, een record voor de Olympische Winterspelen. 7 competities zijn nieuw:



freestyleskiën: aerials



freestyleskiën: Big Air (m)

freestyleskiën: Big Air (v)



shorttrack: gemengde teams

bobsleeën: eenpersoonsbob (v)



schansspringen: landenwedstrijd

snowboardcross: gemengde teams

IJshockeytoernooi mét NHL-sterren