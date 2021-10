Jago Geerts kruipt 5 punten dichter bij WK-leider Renaux na GP in Pietramurata

In de eerste reeks werd een spannend duel tussen Tom Vialle en Jago Geerts na een goede start van beide (zie video). De twee bleven heel de tijd in elkaars buurt, maar het lukte Geerts niet om voorbij Vialle te gaan. René Hofer eindigde als vierde.



In de tweede reeks maakte Geerts een slechte start. Hij was pas 17e. Vooraan was zijn grote concurrent Renaux wel als eerste weg, maar de WK-leider en Vialle raakten in de clinch en Renaux geraakte van het circuit.

Geerts begon aan een prachtige inhaalwedstrijd en schoof uiteindelijk nog op naar plaats zes, twee plaatsen na Renaux. De zege in reeks twee was voor Rene Hofer, die daarmee ook de eindzege in Pietramurata pakte.

In de WK-stand heeft Geerts nu 508 punten, dat zijn er 87 minder dan Renaux.