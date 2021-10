FIFA22 schrijft een code tegen "Rage-quitten" en ander onsportief gedrag in het spel

Toxisch gedrag is al lang een probleem bij online games. Studies tonen aan dat 80% van de online gamers op een of andere manier in contact zijn gekomen met online pesterijen. De gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn en zorgen ervoor dat sommige gamers hun hobby laten vallen.

FIFA lanceert daarom de "FOAT"-code. Dat staat voor First Of All Time, een knipoog naar hoe Sheffield FC de “Sheffield Rules” ontwikkelde in 1859. Deze Sheffield Rules waren de eersten van hun soort en legden de basis voor het moderne voetbal. Ze introduceerden onder meer hoekschoppen en vrije trappen.



De FOAT-code daarentegen, verzint geen nieuwe regels en moet eerder gezien worden als een leidraad voor gamers die online of tegen hun vrienden spelen.EA Sports en FIFA rekenen hierbij op de goodwill van hun fans; de code kan immers niet afgedwongen worden.

FIFA is niet de eerste game die probeert op te treden tegen onsportief gedrag. League of Legends hoopt bijvoorbeeld een einde te maken aan pesterijen door een deel van de chatfunctie te verwijderen, dat liet maker Riot Games onlangs weten.