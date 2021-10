Extra Time: de opvallers en tegenvallers van de 12e speeldag

OPVALLERS

Birger Verstraete (Antwerp)

Patrick Goots: "Vorig jaar was hij niet goed genoeg, maar nu is hij een van de besten. Ik denk dat zijn naam als eerste op het scheidsrechtersblad komt. Radja (Nainggolan) zal superfit moeten zijn om hem uit de ploeg te spelen."

Verstraete moest er wel af met een blessure. "Het verschil tussen de eerste en tweede helft was heel groot. Pas als iemand er niet bij is, besef je hoe hard je hem mist."

Ignace Van der Brempt (Club Brugge)

Het viel het panel van Extra Time op dat de spelers van Club Brugge door de vermoeidheid grossierden in slordigheden. Een positieve uitzondering was Ignace Van der Brempt.

"Hij was de speler waarvan de meeste dreiging uitging. Hij probeerde het het meest, ook al was het telkens net niet. Vines had er serieus problemen mee en hij was het die Engels tot de rode kaart dwong. Wellicht omdat hij de meest frisse van allemaal was."