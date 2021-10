Genk morrelt (beetje) aan trainersstaf en neemt afscheid van assistent Dennis Haar

Doorgaans wanneer het slecht gaat met een club moet de hoofdcoach daar als eerste de prijs voor betalen, maar Racing Genk kondigde vandaag niet het vertrek van John van den Brom aan. Het is assistent Dennis Haar die als eerste moet vertrekken.

Hij kwam vorig jaar in het spoor van Van den Brom naar Genk en was voordien vijf jaar lang verantwoordelijk voor Jong AZ en ook twee seizoenen trainer van Jong PSV.

"Voorlopig gaan Domenico Olivieri en Michel Ribeiro een meer prominente rol opnemen binnen de technische staf", klinkt het in een korte mededeling. "De club gaat op zoek naar een geschikte vervanger om het trainersteam te versterken. Wij bedanken Dennis Haar voor zijn toewijding en wensen hem alle succes in de toekomst."

In de Jupiler Pro League is Genk weggezakt naar de 10e plaats en in Europa wordt overwinteren geen sinecure.