Het nieuwe tijdperk van de Clasico: een clash tussen verleden en toekomst

De bovenaardse dimensie is weg. Gedragen door Messi en Ronaldo groeide de Spaanse Clasico uit tot de grootste voetbalwedstrijd ter wereld. Maar wie zal er vanavond niét mijmeren over de tenoren van toen? De helden van de toekomst moeten de pijn verzachten.

Het kan verkeren. Nog niet zo lang geleden was er een tijd dat grote Belgische cinemazalen bijna volledig gevuld waren voor wedstrijden tussen FC Barcelona en Real Madrid. Een meesterwerk aanschouw je nu eenmaal beter op een megascherm. Hetzelfde bedrijf zendt straks opnieuw de Clasico uit in XL-formaat. Alleen zal de belangstelling wellicht niet van dezelfde grootorde zijn. De verwachting is dat zelfs Camp Nou niet zal vollopen. Optimistische schattingen gaan uit van 80.000 bezette zitjes op een totaal van 99.354. Nochtans wordt het de eerste Spaanse topper sinds de pandemie die voor publiek gespeeld wordt. De Clasico is een deel van zijn magie verloren.



Cristiano en Leo

Hoeft het te verbazen? In 2018 vertrok Real-icoon Cristiano Ronaldo. Afgelopen zomer kwam daar zijn eeuwige rivaal en Barça-boegbeeld Lionel Messi bij. Op 3 jaar tijd is de Clasico zijn twee grote protagonisten kwijtgespeeld. Tel daar ook nog maar de ultieme bad boy Sergio Ramos bij. En dan mag je nog niet denken aan de tijden dat José Mourinho en Pep Guardiola langs de lijn stonden. Of Xavi en Iniesta nog schitterden op het middenveld van de Blaugrana. Aanvalslinies MSN en BBC die elkaar in de ogen keken… Met Karim Benzema loopt er vanmiddag maar één potentiële Gouden Bal-winnaar tussen de lijnen. Het is ooit anders geweest. “Spelers komen en spelers gaan”, filosofeerde Carlo Ancelotti gisteren tegen beter weten in. “Messi en Ronaldo zijn vertrokken, maar de Clasico blijft altijd bijzonder.” De toeristen in Barcelona denken er anders over. Massa's die louter afzakken voor de Clasico of absolute woekerprijzen voor tickets: dat is er niet meer.

Malaise

De Spaanse competitie wringt zich onmiskenbaar door een overgangsperiode. Door de financiële malaise bij de Spaanse topploegen kijkt La Liga machteloos toe hoe alle wereldvedetten naar de Premier League of PSG trokken. En als de portefeuille toch open ging, waren het veelal tegenvallers. Denk maar aan Eden Hazard, Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé. Het is aftellen tot Kylian Mbappé naar de Koninklijke trekt… Dat mislukte transferbeleid liet zich voelen in het Europese voetbal. Tussen 2011 en 2018 domineerde Spanje nog de Champions League met 6 eindzeges in 8 edities (2 keer Barça en 4 keer Real). Nu stond er al drie jaar geen enkele vertegenwoordiger meer in de finale. Ploegen uit de Premier League, Bayern München, PSG en zelfs Ajax waren onderweg te sterk. In de huidige editie is het zelfs krasselen om naar de achtste finales te geraken. Real ontsnapte tegen Inter en verloor tegen godbetert Sheriff Tiraspol, Barça ging zwaar onderuit tegen Bayern en Benfica.

Eden Hazard kon de verwachtingen nog niet inlossen bij Real

Máár… tussen alle Spaanse miserie door waren er ook lichtpunten. Sprankeltjes van hoop voor de toekomst. Misschien vanmiddag al. Bij Barcelona kreeg Ansu Fati (18) de loodzware erfenis van Messi’s rugnummer. Vorig jaar kroonde de aanvaller zich al tot jongste doelpuntenmaker ooit in de Clasico. Nu is hij net op tijd weer in topvorm na een knieblessure. Vorig seizoen brak ook de schijnbaar onvermoeibare Pedri (18) volledig door. Steevast in één adem genoemd met Andrés Iniesta, maar er straks jammer genoeg niet bij door een spierletsel.



En wat gezegd van Gavi (17)? De middenvelder debuteerde pas dit seizoen voor Barça, maar mocht meteen met Spanje naar de Final Four van de Nations League. Daar ontpopte hij zich meteen tot dé revelatie van het toernooi.

Fati, Pedri en Gavi: de grote hoop van Barça.

Ook bij Real lopen zulke jongens rond, die de komende jaren het wereldvoetbal zullen kleuren. Vinicius Junior (21) bracht twee jaar geleden als een bliksemschicht weer leven in de Koninklijke. De Braziliaanse lefgozer bewijst dit seizoen dat hij efficiënter is geworden met 7 goals in 11 competitiematchen. Zijn landgenoot Rodrygo (20) staat eveneens op ontploffen. Zomeraanwinst Eduardo Camavinga (18) - de Franse middenvelder kwam over van Rennes - is nog zo’n man voor de toekomst. Messi en Ronaldo zullen ze nog niet doen vergeten, maar misschien wel het gemis verzachten.