Dortmund moet Haaland en Meunier een poosje missen

Thomas Meunier sukkelde eerder dit seizoen al met blessures aan zijn teen en knie. Nu ligt hij in de lappenmand met een voetblessure, die hem ook al aan de kant hield tijdens de Final 4 van de Nations League.



In het Champions League-duel van dinsdag op bezoek bij Ajax werd Meunier na 79 minuten naar de kant gehaald. Dortmund ging in Amsterdam met zware 4-0 cijfers onderuit.



Nog problematischer voor Dortmund is de blessure van doelpuntenmachine Erling Haaland. De Noor heeft een heupblessure opgelopen. De verwachting is dat hij meerdere weken buiten strijd is.