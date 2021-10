Belgische turners na WK-finale: "Niets is onhaalbaar voor Team Belgym"

Van den Keybus: "Wilde iets meer doen op brug"

Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas) werd met een persoonlijk record van 81.098 punten knap 16e in de allroundfinale. "Ik ben superblij", zegt de 24-jarige vanuit Japan. "Ik had niet beter kunnen wensen."

"Al bij al heb ik een heel goede wedstrijd geturnd. Ik heb alles kunnen hitten wat ik wilde hitten. Alleen op de brug wilde ik iets meer doen, maar ik heb wat gaten in mijn handen en kon dus niet goed hangen aan de brug. Dat moest ik er dus uitlaten."

"Alle andere oefeningen waren bijna af, al is het natuurlijk nooit perfect. Perfect is niet haalbaar. Ook aan het paard kan ik zeker nog iets properder turnen. Maar al bij al ben ik blij met hoe de laatste dagen verliepen."

Wat is er in de toekomst mogelijk? "Ik ga nu nog wat finales kijken, dat is super om mee te maken. Dan beginnen we aan een nieuwe cyclus richting Parijs. Die duurt nu maar drie jaar. Als we zo voort doen met Team Belgym, is niets onhaalbaar. Hier in Japan ging het samen met Noah ook altijd in stijgende lijn."