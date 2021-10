Turners schrijven geschiedenis op WK: "Nieuwe stap voor Team Belgym bij de mannen"

Om aan te tonen hoe uitzonderlijk de prestatie van Noah Kuavita en Luka Van den Keybus is: 1 keer nog maar kwam een Belg op het WK in actie in een allroundfinale bij de mannen. Dat was Florian Landuyt 6 jaar geleden, die als 1e reserve in de finale mocht opdraven in de plaats van een geblesseerde turner.

"Alles wat er nu nog bij komt, is surplus", reageert Luka Van den Keybus, die 12e eindigde in de kwalificaties.



"De omstandigheden hier, in Japan, zijn niet echt gemakkelijk. Eerst moesten we een reis van 30 uur ondernemen. In Japan zelf worden we dagelijks getest en gaan we overal naartoe met de taxi."