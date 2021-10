Geen aprilgrap: loting voor WK-groepen op 1 april 2022 in Doha

De loting vindt plaats daags na een FIFA-congres in Doha. Bij de loting gaan 32 landen in de trommel. Ze worden onderverdeeld in acht groepen van vier.

Naast gastland Qatar zijn alleen Duitsland en Denemarken voorlopig al zeker van kwalificatie. De Rode Duivels, leider in hun poule met 16 op 18, hebben hun ticket zo goed als zeker binnen. België mag als nummer 1 van de FIFA-ranking rekenen op het status van reekshoofd.

Op het moment van de loting zullen nog niet alle gekwalificeerde landen gekend zijn. In juni worden immers nog twee intercontinentale play-offs gespeeld. Het WK in Qatar vindt plaats van 21 november tot 18 december 2022.