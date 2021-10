Tomas Soucek van plastische chirurg naar match tegen Genk

Soucek zou volgens Moyes dus beschikbaar zijn voor de match in Londen. De Tsjech raakte zwaar gewond in zijn gelaat, toen hij de studs van Salomon Rondo in zijn gezicht kreeg: hij had tal van wonden rond zijn ogen, neus en lippen.



"Het gaat goed met Tomas", zei Moyes. "Hij heeft hechtingen in lip, wang en neus. Hij is langsgegaan bij een plastisch chirurg om de hechtingen van meteen na de match te vervangen."

"Ik denk niet dat zijn letsels van die aard zijn dat ik hem niet zou mogen laten spelen. We moeten alleen bekijken of we hem eventueel wat rust gunnen of niet."



Met 6 op 6 staat West Ham op kop in Groep H. Genk deelt de 2e plaats met Dinamo Zagreb met 1 zege en 1 verlies. Rapid Wenen telt 0 punten.