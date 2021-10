5 tennisspelers om naar uit te kijken op de European Open in Antwerpen

Xavier Malisse: de comeback van het toernooi

Zizou Bergs: de Belgische spektakelman

Zizou Bergs, vernoemd naar voetballer Zinedine Zidane, speelt niet voor het eerst in Antwerpen. Vorig jaar vermaakte hij de tennisliefhebbers met een stunt in de eerste ronde tegen de Spanjaard Ramos-Vinolas, toen nummer 45 van de wereld.

VIDEO: Een energieke smash van Zizou Bergs vorig jaar in Antwerpen

Andy Murray: de Britse tennislegende

De laatste jaren kreeg Murray af te rekenen met blessures waardoor hij een vrije val maakte op de wereldranglijst. Sinds vorige zomer is de Schot weer op de been en wint hij weer zijn wedstrijden.

Jannik Sinner: de rijzende ster

De European Open verwelkomt deze week 5 mannen uit de top 20. Jannik Sinner is als nummer 14 de hoogst gerangschikte.

De 20-jarige speler uit Zuid-Tirol blonk eerst uit op skilatten, maar koos daarna toch voor een tenniscarrière. "Omdat één fout je in het skiën zuur opbreekt. In het tennis kan je die fout nog rechtzetten", vertelt hij.

Met succes. Twee jaar geleden schopte Sinner het in Antwerpen op zijn 18e al tot in de halve finales.

Ondertussen heeft hij 5 titels op zijn naam staan. Twee weken geleden won de jonge Italiaan nog het toernooi van Sofia.

In Antwerpen komt Jannik Sinner als 1e reekshoofd pas in de tweede ronde in actie: op woensdag of donderdag.