Jannik Sinner draait warm voor ATP-Antwerpen met toernooizege in Sofia

Beide mannen stonden voor de vierde keer tegenover elkaar. Jannik Sinner trok, net als op de voorbije US Open, aan het langste eind en klopte Gaël Monfils zo voor de derde keer. In de Bulgaarse hoofdstad werd het 6-3 en 6-4.



Voor de 20-jarige Sinner is het de 4e ATP-titel. Hij opende vorig jaar zijn erelijst in Sofia en voegde er dit seizoen zeges in Melbourne en Washington aan toe.



De 35-jarige Monfils blijft voorlopig steken op tien titels. Hij was ook al 22 keer verliezend finalist.