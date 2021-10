Guardiola verbaasd over transferwens Sterling: "De club wist dit niet"

De transferwens van Sterling is niet de enige zorg aan het hoofd van Guardiola. De City-coach sprak zich ook uit over de blessure van aanvaller Ferran Torres. Het Spaanse talent viel uit in de Nations League tegen Italië en zijn blessure blijkt nu erger dan verwacht.

Manchester City, komende dinsdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League, vreest dat buitenspeler Ferran Torres dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen. Torres heeft een breukje in de rechtervoet.

"Hij zal twee à drie maanden niet kunnen spelen. Hij blijft enkele weken in Spanje en zal daarna in Manchester verder revalideren. Ik verwijt Spaanse bondscoach Luis Enrique niets, ik vertrouw hem helemaal en weet dat hij alle spelers zo goed mogelijk behandelt. Zo'n blessures gebeuren nu eenmaal."