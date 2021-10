Raheem Sterling staat open voor vertrek bij Manchester City

De 26-jarige Raheem Sterling is dit seizoen uit de gratie van trainer Pep Guardiola gevallen bij Manchester City. Sterling begon maar in twee van zeven competitiematchen.

"Als er een mogelijkheid was om ergens anders naartoe te trekken, dan sta ik daar momenteel voor open", zei Sterling. "Als een Engelse speler is de Premier League alles wat ik ken. Ik heb altijd geweten dat ik op een dag wel eens graag in het buitenland zou spelen. Om te ervaren hoe ik met die uitdaging zou omgaan."

Misschien gaf Sterling indirect ook al mogelijke bestemmingen in het buitenland mee. Op de vraag welke talen hij graag zou leren, antwoordde de spits: "Ik hou van het Franse accent en van Spaans."

In Frankrijk zou alleen PSG financieel slagkrachtig genoeg zijn om Sterling aan te trekken. Volgens Spaanse media is Barcelona ook geïnteresseerd in Sterling, maar door de financiele problemen bij Barça lijkt een overgang moeilijk.

Dat Real Madrid in het verleden interesse toonde in Sterling is een publiek geheim. Zelf sprak Sterling ook al lovend over de Madrileense club toen City de Madrilenen ontmoeten in de Champions League vorig jaar.