Red Lions spelen voor het eerst na goud in Tokio: "Honger om nog beter te worden"

Voor het eerst sinds hun olympische titel in Tokio komen de Red Lions weer in actie komend weekend. Dan spelen ze in Ukkel 2 keer tegen Duitsland in de Pro League. Sporza ging langs op de training en ontdekte dat ook met de nieuwe coach Michel van den Heuvel de honger groot blijft. En dat enkel Thomas Briels afhaakte, de rest gaat gewoon door.

Van den Heuvel volgde Shane McLeod op, die in Nieuw-Zeeland een sabbatjaar neemt. De groep is niet nieuw voor hem, want hij was al sinds 2015 de assistent van McLeod. "Ik zit met een gezonde spanning. Ik sta hier niet strak van de zenuwen. Ik sta hier met veel plezier en wil die wedstrijden tot een goed einde brengen." Hij is niet bezorgd om de zware erfenis. "Dat zie ik zo niet. Dit is een geweldig team om mee te werken. Ik ben juist blij dat ik mag doorgaan met dit proces."



"De grootste uitdaging is om de resultaten en prestaties die we geleverd hebben te continueren."



“En de groep die er is, moeten we verversen met nieuwe talenten. We moeten een continuïteit inbouwen, waardoor België niet meer weg te denken is uit de top 4 van de wereld”, klinkt het ambitieus.



Van Aubel: "Geworsteld met vraag of ik zou doorgaan, maar antwoord is ja"

De Red Lions zijn wereld- en olympisch kampioen en waren al eens Europees kampioen. Ze hebben dus alles gewonnen wat er te winnen valt. De honger om voort te doen is evenwel nog groot.



"Waarom zouden we stoppen?", werpt Alexander Hendrickx op. "We hebben een goeie ploeg en we rijgen de successen aaneen. Dat geeft goesting om elk toernooi te willen spelen en voor het hoogste te willen gaan. Je hebt dat goud geproefd en wil daarvan blijven proeven."



Ancien Felix Denayer beaamt: "Het is één zaak om aan de top te geraken, de volgende is om aan de top te blijven. We moeten blijven innoveren, anders gaan andere teams ons inhalen."



Florent Van Aubel: "De heropstart is best wel speciaal voor de Red Lions. We hebben het hoogste punt in onze carrière bereikt. Ik heb met de vraag geworsteld of ik zou doorgaan tot Parijs. Maar het antwoord is duidelijk ja."



"We weten dat alle andere ploegen nu maar 1 ding willen en dat is België verslaan. Daarom moeten we op ons niveau voortdoen en met een grote groep weer beginnen."



De coach ziet het nog ietsje anders: "De honger is om nog beter te worden. En ze voelen vanbinnen dat ze dat kunnen. Op basis van die gezonde werksfeer kunnen we hopelijk nog een beter team gaan neerzetten." (lees voort onder foto)

Florent Van Aubel.

"Jeugd moet kansen krijgen, maar dat moet op basis van kwaliteiten"

De volgende doelen voor Van den Heuvel en co. zijn het WK hockey over 1,5 jaar in India en de Spelen in Parijs 2024. "We hebben wereldtoppers in huis, die nog altijd heel veel drive hebben en door willen gaan", zegt de coach.



"Ik vind het belangrijk dat het niveau hoog blijft, ook voor de ontwikkeling van de jonge spelers die erbij komen. Alleen Thomas Briels heeft beslist om ermee te stoppen, maar ik ben heel blij met alle anderen die nog zogedreven zijn."



"De jeugd moet natuurlijk ook de kans krijgen om zich te tonen, maar het is niet dat je een interland kan krijgen omdat je jong bent. Je moet de

kwaliteiten hebben. We hebben op dit moment een groep van 25 en dat niveau ligt enorm hoog."



"De kloof tussen U21 en wereldtop is vrij groot, die jongens hebben de tijd nodig om echt te kunnen aansluiten. En die stap is groter geworden omdat wij zo goed zijn geworden."