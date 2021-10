Kim Huybrechts moet meteen zijn koffers pakken op het EK darts

De 35-jarige Huybrechts of "The Hurricane" maakte een 2-0-achterstand ongedaan tegen de 48-jarige Noord-Ier, maar daarna was het verhaal van onze landgenoot ten einde. Hij kwam er niet meer aan te pas en zo zit het EK er al in de eerste ronde op voor de nummer 39 van de wereld.



Huybrechts speelde te wisselvallig tegen de nummer 26 van de wereld. Met een gemiddelde van 95.95 per drie darts en 40% gelukte uitworpen was Dolan ook beter dan Huybrechts, die uitkwam op 92.47 en 33.3%.



Het EK darts in Salzburg (Oostenrijk) wordt gespeeld met de 32 spelers die afgelopen seizoen het meeste prijzengeld hebben verzameld op de European Tour. Dimitri Van den Bergh is daar niet bij. De winnaar van het EK mag 120.000 pond op zijn rekening bijschrijven.