Braziliaanse ploegmaats en fans steunen Neymar: "Hij legt zich te veel druk op"

Neymar heeft in een documentaire gezegd dat hij denkt dat het WK van volgend jaar in Qatar zijn laatste WK zal zijn. Omdat hij niet weet of hij de mentale kracht zal hebben om nog met het voetbal om te gaan.

Zijn ploegmaats bij Brazilië begrijpen de druk die Neymar ervaart. "De druk die spelers als Neymar, Messi en Ronaldo ervaren, dat is enorm", zei Fred van Manchester United. "We moeten hopen dat hij zolang mogelijk bij ons blijft, hij is één van de beste spelers die we in Brazilië ooit hebben gehad."

Ook Thiago Silva, die deze week zijn 100e interland speelde, nam het op voor Neymar. "We vergeten te vaak wat hij op het veld brengt en focussen op wat niet belangrijk is. Hij legt zichzelf te veel druk op."

"Ik hoop dat hij zijn plezier in het spelletje niet verliest, want hij is een speciale knul. Als hij gelukkig is, dan kan hij nog altijd alles op een veld." Thiago Silva postte dinsdag op zijn Instagramaccount een boodschap voor Neymar.

"Als je iemand nodig hebt die sterk is, weet dan dat ik er altijd voor je ben. De familie Silva houdt van je", klonk het. Silva zette er een foto bij waarop hij Neymar omhelst.