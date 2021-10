BEKIJK: Xandro Meurisse sluit seizoen af met knappe zege in Ronde van Veneto

Terwijl in onze contreien het wielerseizoen al is afgesloten, krijgen ze er in Italië maar geen genoeg van. De Ronde van Veneto bracht de renners over 169 kilometer van Cittadella naar Padua.

Op de beklimming van de Roccolo lieten Marc Hirschi en Aleksej Loetsenko het peloton achter. In de afdaling kwam Hirschi ten val en in zijn eentje kon Loetsenko het niet volhouden. Vanuit de achtergrond kwamen verschillende renners aansluiten, waarna sommigen daarvan weer afhaakten.

Uiteindelijk kwamen 3 renners bovendrijven: Matteo Trentin, Jhonatan Restrepo en Xandro Meurisse. Het pelotonnetje erachter bleef voortdurend op een paar seconden hangen, maar toch zouden ze daar net te laat komen.

Op papier was Meurisse geen partij voor de snellere Trentin, maar die liet zich net als 2 dagen geleden in de Coppa Agostoni (toen door Loetsenko) ringeloren.

Voor Xandro Meurisse is het de eerste zege van het jaar, uitgerekend op zijn laatste koersdag. Het is zijn 5e zege uit zijn carrière, na rit- en eindzege in de Ronde van Murcia, een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en de Druivenkoers.