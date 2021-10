Wordt rallycross kijkcijferkanon van de autosport? "Zeker even spannend als F1"

"Het is heel spectaculair", aldus De Ridder. "Er staan vijf wagens op de eerste startrij. Het is echt "close racing", waarbij botsen tot een bepaalde limiet toegelaten is. De races zijn ook heel kort: 4-6 ronden spektakel en fun samengeperst."

Vergeet Formule 1, rally en karting: "Voor toeschouwers is rallycross de beste discipline binnen de motorsport", beweert Guillaume De Ridder, actief in de RXe2.

Met Enzo Ide heeft België ook een vertegenwoordiger in de koninginnenklasse RX1. En dan zeggen dat het eigenlijk "een uit de hand gelopen hobby" is voor de West-Vlaming.

"De combinatie van asfalt en gravel maakt rallycross zeker even spannend als Formule 1. Het is zeer kort, zeer heftig en zeer intensief. Het is geweldig om met 160 km/u over het circuit te scheuren en het gevecht aan te gaan met de andere rijders."

Ook de 16-jarige Kobe Pauwels is helemaal verknocht aan rallycross. Een rijbewijs heeft hij nog niet, maar hij staat wel op de 2e plek in de RX3-klasse. "Als je adrenaline wilt, ben je bij rallycross op de juiste plaats", zegt hij.

"Rallycross gaat echt heel groot worden"

In Scandinavië zijn de rallycross-rijders grote sterren, in België is er nog werk aan hun populariteit. "Maar rallycross gaat echt heel groot worden", weet Guillaume De Ridder. "Het is een sport die heel goed in beeld te brengen is."

De Ridder, momenteel leider in de RXe2, zette bewust een stapje terug om in de tweede divisie ervaring op te doen met elektrische racewagens. Want vanaf 2022 maken ze ook in de RX1 de overstap naar elektrisch racen.

"Ik wil de technologie zo snel mogelijk onder de knie krijgen", zegt hij. "Ik wil teams en constructeurs aantrekken om te investeren in de sport. Want het is echt de moeite waard."