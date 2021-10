Bokskenner: "Grens van toelaatbare is ver overschreden in kamp Fury-Wilder"

Het wereldtitelgevecht tussen Tyson Fury en Deontay Wilder had volgens bokskenner Alain Van Driessche vroeger moeten worden stilgelegd. "Het was een gladiatorengevecht. Er is een kans dat Wilder op lange termijn blijvende schade overhoudt aan deze kamp."

Bekijk hier een samenvatting van de kamp:

"Kamp werd gevaarlijk vanuit medisch oogpunt"

Tyson Fury en Deontay Wilder keken elkaar voor de derde keer in de ogen en Fury verdedigde met succes zijn WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten. De Brit ging zelf wel twee keer onderuit in de 4e ronde, maar kreeg Wilder wel op de knieën in de 3e, 10e en definitief in de 11e ronde. Maar zo ver had het niet hoeven te komen volgens bokskenner Alain Van Driessche. "De grens van het toelaatbare is ver overschreden", oppert hij. "Scheidsrechter Russell Mora heeft de kamp veel te lang laten doorgaan." "Fury had de controle na de 5e ronde en Wilder was alleen nog gevaarlijk dankzij zijn instinct, niet dankzij zijn inzicht. Al in de 8e ronde werd de dokter erbij geroepen, maar die durfde ook geen beslissing te nemen."

Wilder verliet de ring liever dood dan levend, maar hij was op het einde ook meer dood dan levend.

"Wilder bleef maar slagen incasseren, het werd gevaarlijk vanuit medisch oogpunt. Wilder verliet de ring liever dood dan levend, maar hij was op het einde ook meer dood dan levend."

"Toen Wilder neerging in de 11e ronde, zag het er niet goed uit. Het was een gladiatorengevecht en er is een kans dat de Amerikaan op lange termijn blijvende schade overhoudt aan deze kamp."

"Boksen is een bijzonder harde sport, maar beide deelnemers moeten wel gezond en wel de ring kunnen verlaten. In de kamp tussen Anthony Joshua en Oleksandr Oesyk zag je dat Oesyk aan het langste eind trok omdat hij de bokskunst beter beheerste. Bij Fury en Wilder was het niet boksen, maar om ter hardst op elkaar slaan."

"Fury was technisch en tactisch beter dan Wilder"

Alain Van Driessche betwist niet dat Tyson Fury duidelijk de betere bokser was. "Hij is de terechte winnaar", zegt hij. "Fury ging twee keer neer, maar hij stuitert als een pingpongbal altijd weer recht." "Het is een gigantische prestatie om weer recht te staan voor de tiende tel na een knock-down. Het is moeilijk om je voor te stellen als je nog nog nooit een knock-out hebt meegemaakt." "Maar Fury was tactisch duidelijk de betere bokser. Technisch was het niet geweldig, maar de Brit is dan ook groter dan 2 meter en hij weegt 125kg." "Toch was Fury technisch beter dan Wilder: beter zicht, een meer oordeelkundige plaatsing... Wilder was wel met een plan gekomen om op het lichaam te mikken, maar het was te getelefoneerd." "Er waren wel momenten waarop Fury door overmoed op een antwoord is gelopen, maar het kon eigenlijk in de 3e ronde al gedaan zijn. Wilder stond toen perplex, maar hij werd gered door de bel. Het was een memorabel gevecht, dat de geschiedenisboeken zal ingaan."

Waar hoort Fury tussen de grote namen bij de zwaargewichten?

Nu de trilogie tussen Fury en Wilder is afgerond, kunnen we beginnen uit te kijken naar nieuwe confrontaties. "Voor Wilder is de toekomst onduidelijk", aldus Van Driessche. "Hij moet terug naar de tekentafel." Fury droomde altijd van een Brits wereldtitelgevecht tegen Anthony Joshua, maar die speelde zijn WBA, IBF en WBO-titels kwijt aan de Oekraïner Oleksandr Oesyk. "In de lente van volgend jaar moeten Joshua en Oesyk opnieuw samen in de ring stappen. Vermoedelijk zal Fury rond dezelfde tijd zijn titel verdedigen tegen Otto Wallin of Dyllian Whyte. Eerst moeten we dus het resultaat van die kampen afwachten."

Aan Ali, Frazier en Foreman kan Fury niet tippen. Zij waren op het vlak van techniek en intensiteit nog van een hoger niveau.