Clubicoon Rui Costa is verkozen tot voorzitter van Benfica

Iets meer dan 40.000 leden van Benfica, de club van Jan Vertonghen, brachten hun stem uit in de voorzittersverkiezingen, een record in de 117-jarige geschiedenis van de club.

Rui Costa behaalde 84,48% van de stemmen, terwijl zijn tegenstander Francisco Benitez het met 12,24% moest doen.

Voor Rui Costa is het een logische volgende stap bij de club van zijn hart. Van 1991 tot 1994 en van 2006 tot 2008 voetbalde hij voor Benfica, daarna was hij vicevoorzitter en sinds het ontslag van Luis Filipe Vieira interim-hoofdbestuurder.

Die Vieira is een van de hoofdverdachten in Operatie Rode Kaart. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan fraude, valsheid in geschrifte, belastingontduiking en witwaspraktijken. Alles samen zou er zo'n 100 miljoen euro mee gemoeid zijn.