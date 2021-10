Pogacar: "Waanzin dat ik een topseizoen op deze manier kan afsluiten"

Met een 3e plaats in de Tre Valli Varesine en een 4e plaats in Milaan-Turijn had Tadej Pogacar afgelopen week wel getoond dat het met zijn vorm zo laat op het seizoen nog goed zit. Toch schoven weinig kenners hem als topfavoriet voor de Ronde van Lombardije naar voren.

"In het tweede deel van mijn seizoen wisselde ik voortdurend goeie met slechte dagen af. Vandaag was een goeie dag. Het is waanzin dat ik zo'n topseizoen op deze manier kan afsluiten."

"Toen ik aanviel, had ik gehoopt dat ik volk zou meekrijgen, maar blijkbaar was iedereen toch al wat moe. Ik wist dat Masnada deze wegen goed kent en dat hij zou terugkeren in de technische afdaling, die ik pas voor het eerst heb gereden."

"Ik was wel verrast dat hij niet heeft meegereden toen hij bij mij kwam. Gelukkig was onze voorsprong groot genoeg."

Pogacar heeft zich dit jaar de geschiedenis ingefietst, maar zelf wil hij daar niet al te lang bij stilstaan. "Elke zege is belangrijk, maar het is wel waar dat ik er al lang eens van droomde om mij in de Ronde van Lombardije met de beste renners te kunnen meten."