Tadej Pogacar bekroont topseizoen met winst in de Ronde van Lombardije

De 115e Ronde van Lombardije in een notendop

Evenepoel kraakt, Pogacar heer en meester in de finale

De Ronde van Lombardije was de voorbije jaren eerder de Koers van de Vallende Renners dan de Koers van de Vallende Bladeren. Remco Evenepoel was maar wat blij dat de vervloekte Sormano, waar hij vorig jaar zwaar ten val kwam, dit jaar niet in het parcours was opgenomen.

Ook Jan Bakelants bewaart slechte herinneringen aan Lombardije, maar toch had hij zin om zich dit jaar nog eens te tonen. Samen met Tim Wellens, Victor Campenaerts en 7 andere renners gaf hij het peloton een kluif om lekker aan te sabbelen.

Zo kregen we toch een klassiek verloop van deze klassieker, in schril contrast met het vuurwerk van de voorbije weken. Alles gebeurde in de klim en afdaling van de Passo di Ganda, vanaf 40 kilometer van de finish.

Eerst zagen we Evenepoel verrassend snel afhaken. Dan toch geen superdag. Tweevoudig winnaar Vincenzo Nibali kietelde de andere favorieten als eerste. Bij Pogacar kon hij geen lach ontlokken. Integendeel, de Tourwinnaar zette op de steilste stukken in zijn eentje door.

Achter hem leek Fausto Masnada zich op te offeren voor kopman Julian Alaphilippe, maar in de afdaling trok de Italiaan - geboren in aankomstplaats Bergamo - toch zijn eigen kaart. Als enige kon hij nog naar Pogacar rijden.

Op een klein klimmetje in de laatste 5 kilometer zetten Pogacar en Masnada elkaar onder druk, zonder succes. De Sloveen kreeg de kop opgedrongen voor de sprint. Geen probleem, want hij was duidelijk de snelste. Hij sluit zijn seizoen zo af met 13 zeges, evenveel als Primoz Roglic en Wout van Aert.