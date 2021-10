De prijs van perfectie: is de obsessie met cijfers en voeding in de koers te groot?

In Extra Time Koers koos ex-renner Bert De Backer voor fragmenten uit "De tijd van ons leven", waarin Otto-Jan Ham maniakaal bezig was met voeding en wattages. "Daar herken ik mezelf zeker in", deelt hij. "In het wielrennen is meten weten en kijk je naar elke verpakking die je tegenkomt om toch maar de juiste voeding te eten", vertelt Bert De Backer. "Dat zorgt voor onnodige strubbelingen thuis." Ook Otto-Jans obsessie met de wattagemeter trok de aandacht van De Backer. "Er zijn renners die over kruispunten vliegen om toch maar hun blok van 5 minuten aan een wattage af te ronden. Zo worden de cijfers belangrijker dan het doel dat je voor ogen hebt."

Wanneer gaat leven met cijfertjes te ver?

"Ik herken het verhaal van Bert De Backer", reageert topsportcoach van Energy Lab, Paul Van Den Bosch. "Enerzijds was het een geweldige vooruitgang om met wattagemeters te werken. Dat gaf een enorme boost aan de optimalisatie van trainingen."

"De registratie van de data is iets heel simpel, maar op een bepaald ogenblik kan dat voor druk zorgen bij de renner. De renners willen een bepaalde waarde trappen en alles moet geregistreerd worden om een analyse te maken van de training: was die goed of niet goed?" "Dat vragen ze zich af op basis van de waarden. Ook tijdens de training zorgt dat voor druk als de vooropgestelde waarden niet gehaald worden. Bij sommigen is dat zelfs een reden om de training af te breken."

Renners die maniakaal bezig zijn met wattages moet je even weghalen van de cijfers en laten denken aan hun gevoel. Paul Van Den Bosch

"Die druk is in se onnodig. De vooropgestelde waarden zijn gebaseerd op testwaarden. Die test wordt uitgevoerd in optimale omstandigheden voor slechts 20 minuten. In training heb je die omstandigheden uiteraard niet." Wat kun je als coach nog doen aan een renners die maniakaal met wattages omgaan? "Die moet je even weghalen van de cijfers en laten denken aan hun gevoel." "Op die manier gaan ze de training zeker kunnen afwerken. Achteraf kan ik wel beslissen of de training goed was, mede dankzij de waarden. Eens dat de slinger doorslaat op vlak van voeding, wordt het een ander verhaal. Dan wordt het gevaarlijk."

Paul Van Den Bosch.

Voeding is belangrijk, de gezondheid belangrijker

Ook bij voeding kan er een extreme prestatiedrang ontstaan, die leidt tot een verslaving aan alles afwegen. "Er belde me ooit een renner die zich afvroeg of hij een weegschaal van 400 euro moest kopen om de curry tot op de milligram af te meten in de currysaus", deelt Van Den Bosch. "Alles moest tot in de details afgewogen worden, dat is een vorm van perfectionisme die hen mogelijks te ver leidt. Sommigen laten zich erdoor conditioneren, tot op het punt dat ze dat niet meer kunnen loslaten."



Wanneer al het advies over voeding enkel nog de extremen opzoekt, wordt het een psychische aandoening. Paul Van Den Bosch