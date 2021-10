Met Florian Vermeersch, Sep Vanmarcke en Bert De Backer heeft Extra Time Koers voor de laatste aflevering van dit seizoen 3 mannen met een verhaal uit Parijs-Roubaix kunnen strikken. Vermeersch werd 2e, Vanmarcke werd (nog maar eens) achtervolgd door pech en De Backer reed er zijn laatste koers. Dirk De Wolf vervolledigt de tafel: kijk vanaf 21.15 u op Canvas of met livestream op sporza.be of in onze app.