De Premier League davert: Saudisch consortium van 367 miljard (!) euro neemt Newcastle over

Om u een idee te geven: momenteel is de meest kapitaalkrachtige eigenaar in het voetbal City-baas Sjeik Mansour met een vermogen rond de 30 miljard euro. Newcastle heeft dus het potentieel om de meest vermogende club ter wereld te zijn.

De club kondigde namelijk aan dat een Saudisch staatsinvesteringsfonds 80% van de aandelen in handen heeft gekregen. En dat voor een bedrag van 350 miljoen euro.

Momenteel is er bij Newcastle weinig reden om te lachen. Maar supporters van de Magpies zien na na vandaag de hemel plots helemaal opklaren.

Een voorlaatste plaats in de Engelse competitie.

Dit is een duidelijke poging van de Saudische autoriteiten is om hun afschuwelijke geschiedenis met betrekking tot mensenrechten sportief wit te wassen

Drijvende kracht prins Mohammed bin Salman is wel allerminst onbesproken. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in Turkije. Bovendien is Saudi-Arabië een land dat het allerminst nauw neemt met de mensenrechten.



Amnesty International klaagde de overname dan ook al fel aan: "Dit is een duidelijke poging van de Saudische autoriteiten om hun afschuwelijke geschiedenis met betrekking tot mensenrechten sportief wit te wassen met de glamour van het topvoetbal", klinkt het.



De Premier League eist nu wel dat de Saoedische staat niet betrokken wordt bij de dagelijkse leiding. Die komt in handen van de Britse zakenvrouw Amanda Staveley.