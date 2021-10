Red Lions breken controversiële hockeyprijzen af: "Wat een grap"

De stembusslag van de Internationale Hockeyfederatie (FIH) is uitgedraaid op een lachertje. De prestigieuze hockeyprijzen zijn namelijk allemaal in het mandje van India beland, de bronzen medaille van Tokio.

"Ik vind het een aanfluiting", neemt bondscoach Michel van den Heuvel geen blad voor de mond. De Nederlander was er in Tokio bij als assistent van Shane McLeod, die een sabbatjaar inlast en ook zelf geen prijs kreeg bij de stemming van de FIH.

"India heeft het goed gedaan op de Spelen en had zeker enkele prijzen mogen of kunnen krijgen, maar dat alle prijzen naar hen gaan, geeft aan hoe dodgy (onbetrouwbaar) het is."

"Het is volslagen idioot", zegt de bondscoach nog. "Het is slecht voor de sport. Ik heb wel begrepen dat ze het voortaan anders willen doen (nu stemmen de federaties voor 50 procent, de fans voor 25 procent en de media voor 25 procent), want het is volslagen belachelijk."

"Als je de unieke prestatie van onze groep hebt gezien en dat daar dan niemand voor gewaardeerd wordt... Kijk naar de vele goals van Hendrickx en de rol van Vanasch in de shoot-outs: het kan niet dat zij niet gekozen worden. Het is een absolute devaluatie. We maken de sport belachelijk."