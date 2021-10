Floris Geerts: "Invloed van India in hockey is groot en dat veroorzaakt soms wrevel"

De Red Lions, maar ook hun Nederlandse collega's bij de vrouwen, grepen als olympische kampioenen naast individuele prijzen. Dat vindt ook Floris Geerts vreemd. "Het is lachwekkend dat India alle awards wint."

Vandaag werden door de FIH, de Internationale Hockeybond, de individuele prijzen uitgereikt. Opvallend: alle trofeeën werden weggekaapt door India, geen enkele Red Lion (of Nederlandse vrouw) viel in de prijzen. Ook hockeykenner Floris Geerts keek verbaasd op, maar toch ook weer niet. "Er mogen volgens een verdeelsleutel drie groepen stemmen voor de awards: de nationale federaties, de journalisten en de fans", legt Geerts uit. "Ik heb de cijfers bekeken en bij bijna alle prijzen gingen ook bij de federaties de meeste stemmen naar de spelers, speelsters en coaches van India." "Dat vind ik heel vreemd. Dat er heel veel Indiase journalisten zijn die hockey volgen en dat die chauvinistisch zijn, daar kan iedereen mee leven en dat geldt ook voor de fans. Maar dat de federaties ook voor de kandidaten uit India stemmen is wel vreemd." "Ik kan mij dan niet van de indruk ontdoen dat de invloed van Narinder Batra, de Indiase voorzitter van de FIH, groot is. Misschien heeft hij gezegd aan de federaties: "Denk aan ons als je moet stemmen"? Ik ga niet beweren dat er steekpenningen aan te pas komen, maar het zou me niet verbazen als er een mail of bericht gestuurd is." "Hier en daar valt er iets voor te zeggen dat India met een individuele prijs gaat lopen, maar sommige zijn bij de haren getrokken. Het is lachwekkend dat India alle awards wint."

"De invloed van India in het mondiale hockey is groot"

Narinder Batra werd eerder dit jaar nipt herverkozen tot voorzitter van de FIH en het WK hockey bij de mannen zal voor de derde keer op vier edities in India georganiseerd worden. Is de invloed van India in de hockeywereld te groot? Floris Geerts: "Ja en dat heeft niets te maken met dubieuze praktijken. De FIH zit verlegen om geld. De enige inkomstenbron is het WK hockey en als India dan veel geld op tafel legt om dat WK binnen te halen, dan is de keuze snel gemaakt." "De invloed van India in het mondiale hockey is ook door voorzitter Batra heel groot en dat veroorzaakt soms wrevel. Ik heb de indruk dat dat vooral bij de Europese federaties het geval is. En dat komt ook een beetje door die voorzittersverkiezing."

India is belangrijk voor het hockey en dat is soms goed voor hockey, maar soms - zoals bij deze awards - merk je dat het de hockeysport niet ten goede komt. Floris Geerts