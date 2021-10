KU Leuven reikt eredoctoraten uit aan Black Power-atleten Tommie Smith en John Carlos

De professoren Christophe Delecluse, Jan Tolleneer en Mike McNamie zijn de promoteren van het eredoctoraat: "We willen hiermee de atleten huldigen voor de baanbrekende bijdrage die ze geleverd hebben aan de strijd voor mensenrechten en gelijkheid en tegen racisme, onrecht en armoede in de samenleving, door de kracht van sport." Rector Luc Sels beaamt: "Hun morele moed en hun geweldloos verzet in de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid vormt al vele jaren een voorbeeld en inspiratiebron voor velen. Ook voor ons als universiteit werkt hun strijd inspirerend in ons traject rond inclusie en diversiteit." (lees voort onder tweet)

Vreedzaam protest maakte Black Power-beweging tot mondiaal voorpaginanieuws

Smith en Carlos schreven in 1968 geschiedenis op de Olympische Spelen van Mexico City, doet de Leuvense faculteit het verhaal in een persbericht. Op de 200 meter behaalden Smith goud en Carlos brons. Bij de podiumceremonie medaille-uitreiking verschenen ze op zwarte sokken zonder schoenen, als symbool voor de armoede onder zwarte Amerikanen.



Ze bogen hun hoofd en staken hun in een zwarte handschoen gehulde vuist in de lucht in het kader van solidariteit voor de Civil Rights Movement. Dat stil gebaar werd een icoon in de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging en in de strijd tegen onderdrukking van achtergestelde groepen in de wereld.



Dit vreedzaam maar ondubbelzinnig protest, 6 maanden na de moord op Martin Luther King, maakte de Black Power-beweging tot voorpaginanieuws in de hele wereld.

Voor Tommie Smith en John Carlos zijn de gevolgen dramatisch: ze worden in eigen land overladen met kritiek, ontvangen doodsbedreigingen en worden uitgesloten als atleet. Dit was voor hen de start van een leven als activist en als rolmodel voor vele generaties waaronder ook de huidige "Black Lives Matter"-beweging.