Kenny De Ketele voor EK op de piste: "Kijken wie de scepter kan overnemen"

"Ik heb, volledig volgens het protocol, mijn C4 gehad van mijn werkgever. Dat voelde toch wat raar. Ik heb nog geen duidelijkheid over wat ik zal doen als ik gestopt ben. Dat is een beetje ambetant, maar ik wilde eerst nog als renner toewerken naar dit EK en het WK."

"Het is kijken wie de scepter kan overnemen en wie het mooie weer kan maken. Zo'n EK is daar perfect voor", zegt De Ketele, die nog niet weet wat de toekomst brengt na de Zesdaagse van Rotterdam (7-12 december).

Hoe moeten we het belang van dit EK, twee maanden na de Spelen, inschatten? "Op een WK komen er maar een paar landen bij. Europa is het centrum van het baanwielrennen."

"De voorbije weken had hij wel last van een infectie aan zijn maag en darmen, maar ik heb er vertrouwen in dat hij fris genoeg is. Hij is heel snel geworden."

Op het EK in Zwitserland rijdt hij de ploegkoers niet met zijn gebruikelijke maatje Robbe Ghys, maar wel met Lindsay De Vylder. "Hij heeft het laatste jaar heel veel stappen gezet", zegt De Ketele over zijn 26-jarige copain.

"Met Kenny moet je sowieso dromen van het podium"

"Als je met Kenny aan de start staat, dan moet je sowieso van het podium dromen", vult Lindsay De Vylder aan.

"Ik was in vorm, maar een maaginfectie heeft roet in het eten gegooid. Ik hoop dat ik nu weer op niveau ben."

"Na de Spelen zijn er vaak grote atleten die het laten afweten, maar ik heb gezien dat dit deelnemersveld niet min is. De grote namen zullen wel in orde zijn."

Fabio Van Den Bossche komt in actie in de omnium. "Mijn vorm zit goed", zegt de pistier/wegrenner.

"Of dit in functie van de volgende Spelen is? Misschien is dit wel een eerste stap. Ik probeer niet die tunnelvisie te hebben, maar ik wil me tonen in elk kampioenschap."