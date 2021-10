19:52

19 uur 52. Thijssen 10e in de afvalling, De Clercq net buiten top 10. In de afvallingswedstrijd voor mannen is de 23-jarige Gerben Thijssen, in 2017 Europees kampioen in de afvalling en een van de favorieten, op de 10 plaats geëindigd. De Europese titel ging naar de Rus Sergei Rostovtsev. In de scratch bij de vrouwen legde de 19-jarige Katrijn De Clercq beslag op de 11e stek. Het goud was voor de Britse favoriete Katie Archibald. .